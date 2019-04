Pagelle Napoli-Genoa: i voti del primo tempo

NAPOLI GENOA PAGELLE PRIMO TEMPO / Primo tempo equilibrato al San Paolo, almeno fino alla clamorosa ingenuità di Sturaro (rivista al VAR) che lascia il Genoa nei guai e spiana la strada al Napoli, con un Mertens scatenato. Ma è il solito Napoli: tante occasioni sprecate, qualche distrazione di troppo e poi quella fatale, sul finire del primo tempo: Ghoulam dimentica Lazovic imbeccato alla perfezione da Pandev dopo una splendida azione di Kouame, ma che bella la conclusione dell'esterno genoano. Primo tempo in parziale parità, ma alla lunga l'uomo in meno per Prandelli potrebbe pesare.

NAPOLI

Karnezis 6

Hysaj 5,5

Maksmovic 6

Koulibaly 6

Ghoulam 5,5

Callejon 6

Allan 6

Fabian 5,5

Zielinski 5,5

Mertens 7

Milik 6

All.

Ancelotti 6



GENOA

Radu 5,5

Biraschi 6

Gunter 5,5

Criscito 6

Pereira 6

Sturaro 4

Veloso 5,5

Bessa 5,5

Lazovic 7

Pandev 6,5

Kouame 6,5

All. Prandelli 6,5

Tabellino Napoli-Genoa

NAPOLI GENOA (PRIMO TEMPO 1-1)

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabiàn Ruiz, Allan, Zielinski; Mertens, Milik.A disp. Ospina, Meret, Chiriches, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Ounas, Younes, Insigne.All. Ancelotti

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouame.A disp. Jandrei, Marchetti, Pezzella, Rolon, Lerager, Njie, Mazzitelli, Radovanovic, Sanabria, Favilli, Lapadula.All. Prandelli

MARCATORI: 34' Mertens, 48' Lazovic

AMMONITI: Allan

ESPULSI: Sturaro

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui