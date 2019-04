INTER ATALANTA SPALLETTI / Pareggio a reti bianche tra Inter e Atalanta. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Luciano Spalletti ha analizzato il match di 'San Siro': "Icardi? Di Mauro non parlo perché si parla sempre di lui. Ci sono anche gli altri. Anche oggi era il giorno dell'Inter, non di Icardi. Come anche in tutte le altre partite, passate e future. Icardi deve venire incontro a palleggiare come ha fatto oggi e deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sulla brutta prestazione di: "È partito male, poi piano piano ha acceso il motore e ha fatto quello che doveva fare. Nella gestione ogni tanto ci incasiniamo da soli e non seguiamo la logica. La semplicità a volte ci sembra inutile, ma poi è quella che fa trovare degli spazi. Classifica? Sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui io sono serenissimo". Annuncio, infine, sulle condizioni di: "Ha male al muscolo. Sarà sicuramente assente contro il".