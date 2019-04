LAZIO SASSUOLO PAGELLE / Finisce 2-2 all’Olimpico. Immobile sblocca il match su rigore, causato da Locatelli. Poco dopo Rogerio pareggia i conti e Berardi fa 2-1 in contropiede. Nel recupero pareggia Lulic, da rivedere Badelj.

LAZIO

Strakosha 6 - Sicuro nelle uscite. Attento sulle conclusioni da fuori area. Incolpevole sui gol.

Patric 6 - Meglio in fase di impostazione che in copertura. Da un suo cross nasce il rigore, poi segnato da Immobile.

Acerbi 6 - Gestisce con sicurezza il reparto. Bene nel gioco aereo.

Radu 6 - Prestazione d’esperienza. Si limita al compitino.

Marusic 5,5 - Non è attento su Rogerio che mette dentro da due passi il gol dell’1-1. Corre a perdifiato sulla destra.

Parolo 5,5 - L’impegno c’è, la qualità meno. Tanta corsa, spesso lontano dal pallone. Dal 69’ Milinkovic 6 - Sfiora il gol del 2-1 con un imperioso colpo di testa.

Badelj 5 - Sbaglia qualche pallone di troppo nel mezzo. Poco incisivo in copertura. Ammonito per un fallo tattico. Dall’81’ Leiva s.v.

Luis Alberto 6 - Con Badelj e Parolo a centrocampo è lui a portare la qualità. Si incarica della battuta di tutti i calci piazzati.

Lulic 6,5 - Corre senza sosta avanti e indietro sulla corsia di sinistra. Cuore e polmoni al servizio della squadra. Segna il gol del 2-2 in mischia.

Caicedo 6 - Prova a duettare con Immobile nello stretto e gioca di sponda per salire la squadra. Prezioso. Dal 63’ Correa 6 - Entra e dà la scossa alla squadra. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di buono.

Immobile 5,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo e non si ferma mai. Sblocca il risultato su calcio di rigore, spiazzando Consigli. Si divora il gol del possibile 2-1.

All. Inzaghi 5,5 - Cambia quattro uomini rispetto alla sconfitta di Ferrara, ma le scelte non lo ripagano a dovere.

SASSUOLO

Consigli 6 - Non può nulla sul rigore di Immobile.

Si super su un colpo di testa di Milinkovic.Demiral 6 - Efficace nel complesso. Ferma gli attaccanti della Lazio con le buone e con le cattive.Magnani 6 - Comanda non senza difficoltà la difesa. Chiamato agli straordinari nel secondo tempo.Peluso 5,5 - Imposta l’azione del Sassuolo, ma soffre quando la Lazio alta il ritmo.Lirola 6 - Timido nel primo tempo. Nella ripresa spinge con più continuità.- Causa il fallo da rigore intercettando con la mano il cross di Patirc. Ammonito per proteste. Macchinoso. Dal 67’ Magnanelli 5,5 - Tocca pochi palloni.Sensi 6 - Imposta e cerca l’inserimento. Propositivo.Duncan 6 - Tanta legna in mezzo al campo. Esce bene palla al piede tra le maglie della Lazio.Rogerio 6 - Cresce con il passare dei minuti e mette dentro da due passi il pallone dell’1-1.Boga 6 - Mette lo zampino nel gol del pareggio. La sua incursione, dopo un batti e ribatti, propizia la rete di Rogelio.Matri 5 - Fa a sportellate con i difensori della Lazio, ma non risulta pericoloso. Inconcludente. Dal 73’- Segna in contropiede un gran golAll. De Zerbi 6 - Dopo lo svantaggio i suoi non si scoraggiano e portano un pari prezioso.

Arbitro Abisso 5 - Anche dopo la review al Var, conferma il rigore per il fallo di mano di Locatelli. Decisione rivedibile.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal Milinkovic), Badelj (dall’81 Leiva), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (dal 63’ Correa), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Romulo, Cataldi, Durmisi, Neto. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli (67’ Magnanelli), Sensi, Duncan (dall’83’ Bourabia), Rogerio; Boga, Matri (dal 73’ Berardi). A disp. Pegolo, Lemos, Babacar, Ferrari, Sernicola, Djuricic, Odgaard, Di Francesco, Brignola. All. De Zerbi.



ARBITRO: Abisso (Sez. Palermo)

MARCATORI: 53’ Rig. Immobile (L), 57’ Rogerio (S), 89’ Berardi (S), Lulic (L) 95'

AMMONITI: Parolo (L), Locatelli (S), Badelj (L)

