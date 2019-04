PAGELLE E TABELLINO INTER ATALANTA/ Le squadre in lotta per un posto in Europa portano a casa un punto che aiuta più l'Inter a staccare il quarto posto che l'atalanta. Partita molto tattica, pochi spunti indivituali. Icardi di nuovo in campo non basta a migliorare il gioco della squadra. Senza Brozovic che lascia il campo per infortunio l'Inter perde molto dal punto di vista del gioco. Gollini uomo partita, salvataggi importanti su Vecino e Icardi nel primo tempo e su Nainggolan nella ripresa. L'Atalanta non è la solita Atalanta stanca e con pochi spunti non risponde come nelle ulrtime settimane. Ilicic solita qualità al servizio dellq squadra.

INTER

Handanovic 6 – Non prende gol ma non viene quasi mai chiamato in causa.

D’Ambrosio 5,5 –Castagne fa quello che vuole sulla sua verticale senza trovare alcuna opposizione. Ci prova nella ripresa spingendo con maggiore convinzione.

Miranda 6 – Dà sicurezza chiudendo gli spazi ai bergamaschi.

Skriniar 6 – Qualche affanno in più rispetto a Miranda. Soffre su Ilicic ma lo contiene.

Asamoah 6,5 – Meglio nel primo tempo in cui concede davvero poco spazio a Hateboer. Più volte arriva in fondo con ottimi cross per i compagni.

Gagliardini 6 – Inizia giocando quasi da mezzala vicino ad Icardi. Partita di sacrifico, copre tanto e compatta il reparto, marca stretto deRoon senza farlo ripartire. Dal 66’ B.Valero 6 – è una sicurezza in mezzo al campo, raccordo tra centrocampo e difesa.

Brozovic 6 – In quei pochi minuti che gioca dimostra come sia determinante il suo apporto per dare ampiezza al gioco nerazzurro. Dal 23’ Nainggolan 6 – Entra a freddo ma con la giusta convinzione. Tocca subito palloni importanti che fanno ripartire la squadra.

Politano 6 – Va ad intermittenza. Aggredisce i portatori di palla bergamaschi poi non trova la posizione in campo. Concede troppo spazio sull’esterno, mancano le sovrapposizioni con D’Ambrosio. Si muove bene anche senza palla ma finisce le energie. Dal 77’ Keita - sv

Vecino 6,5 – Buon primo tempo, gioca sulla trequarti avanzata dando pochi punti di riferimento ai bergamaschi. Tenta un pallonetto dalla distanza ben parato da Gollini.

Perisic 5 – Troppo lontano da Icardi soprattutto nella ripresa. Errori in ripartenza, debole in fase d’attacco. Manca di lucidità.

Icardi 5,5 – Accolto da fischi e cori di incoraggiamento. Si abbassA molto per partecipare all’azione, centravanti al servizio della squadra. Gioco di sponda che fa ripartire i compagni. Bella spizzata per Vecino che quasi trova la porta, sprecone davanti a Gollini, anticipa i difensori bergamaschi con il giusto movimento ma tira il pallone tra le braccia del portiere. Troppo isolato in avanti nella ripresa.

All. Spalletti 6 – Il gioco mostrato oggi isola troppo Icardi soprattutto nella ripresa. Prova a cambiare qualcosa con le sostituzioni ma non convince.

Il cambio forzato di Brozovic fa saltare gli schemi.

ATALANTA

Gollini 7 - Prende un giallo sciocco dopo due minuti. Tiene in partita la squadra dopo un tentativo di pallonetto di Vecino e su un tiro poco preciso di Icardi. Reattivo in scivolata su Nainggolan nella ripresa.

Mancini 6 – Contiene per quasi tutta la durata del match le incursioni di Perisic. Con Hateboer annullato da Asamoah si propone in avanti e partecipa all’azione d’attacco.

Djimsiti 6 – Dà ordine al reparto e fa scudo. Poco da aggiungere.

Palomino 6 – Concentrato e attento. Con due interventi decisivi salva la porta. Dal 62’ Masiello6 – solita certezza in difesa.

Hateboer 6 – Soffre contro Asamoah. Il ghanese frena le sue ripartenze sulla fascia. Cresce con lo scorrere dei minuti, arriva in profondità e aggredisce lo spazio e dà una mano in copertura.

de Roon 6 – Contenuto da Gagliardini nel primo tempo. Nella ripresa prova a dare sostanza al gioco offensivo della squadra ma non convince.

Freuler 5,5 – Sacrificato in marcatura. Poco partecipe alla costruzione del gioco.

Castagne 6 – Prestazione di sostanza in entrambe le fasi. Tanti chilometri macinati sulla sua verticale. Sul finire del match salva sulla linea un tiro di testa di Icardi.

Pasalic 6 – Non ha la forza di Zapata ma si muove con attenzione fra le linee. Ben innescato da Gomez ed Ilicic. Lascia il campo senza energie. Dal 74’ Barrow5 – non tiene un pallone

Ilicic 6 – Comincia il match mostrando tutte le sue qualità. Si auto lancia in una bella azione saltando quattro giocatori nerazzurri, ma vanifica tutto cercando la soluzione personale invece di servire i compagni in area. Dal 82’ Pessina –sv

Gomez 5,5 – Si apre molto sulla fascia lasciando spazio agli inserimenti di Pasalic. In avvio di ripresa spreca un’occasione clamorosa, si ferma e non spinge in porta un buon pallone di Ilicic.

All. Gasperini 6 – La squadra parte sottotono. Partita più di contenimento, meglio quando si gioca sulle fasce non sempre sfruttate.

Arbitro Irrati 6 – Gestisce bene una partita corretta e senza affanni.

TABELLINO

INTER-ATALANTA: 0 -0

INTER(4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini ( 66’Borja Valero), Brozovic ( 23’ Nainggolan); Politano (77’Keita), Vecino, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Joao Mario, Dalbert, Soares, Candreva. All. Spalletti.

ATALANTA(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino( 62’Masiello); Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic (74’ Barrow); Ilicic( 82’ Pessina), Gomez. A disp.: Berisha, Rossi, Kulusevski, Piccoli, Ibanez, Reca, Gosens. All. Gasperini.

Marcatori:

Arbitro: Irrati sez. Pistoia

Ammoniti: 2’ Gollini(A), 63’ Mancini(A), 73’ Politano (I)

Espulsi:

