SERIE A 31A GIORNATA INTER ATALANTA LAZIO SASSUOLO / Due pareggi nei due match delle ore 18 della 32a giornata di Serie A. Un punto soltanto per l'Inter con l'Atalanta, come per la Lazio con il Sassuolo. Nerazzurri di Spalletti volitivi ma che non sfondano, i bergamaschi rispondono colpo su colpo anche se devono ringraziare Gollini che salva su Icardi nel primo tempo (male il centravanti interista) e su Nainggolan nella ripresa. Termina 0-0, Inter al terzo posto a +5 sugli uomini di Gasperini e sul Milan al quarto posto.

All'Olimpico, la Lazio fa la partita con diverse occasioni.

A inizio ripresa, un rigore contestato viene realizzato da(53'), pareggia però subito(57') per il Sassuolo. Ha altre occasioni per vincerla la squadra di, ma Immobile sciupa tutto solo, poisi supera su. Biancocelesti che rischiano la beffa con(89'), al 96'fa 2-2. Capitolini a -3 dalla quarta piazza ma con una gara in meno.

CLASSIFICA: Juventus 84 punti; Napoli 63; Inter 57; Milan 52; Atalanta 52; Roma 51; Torino 49; Lazio* 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Cagliari 36; Sassuolo 36; Parma 34; Genoa* 33; Spal, Udinese* 32; Empoli 28; Bologna* 27; Frosinone 23; Chievo* 11

* una partita in meno

