CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / Quarantotto ore di tempo per decidere il futuro immediato di Stefano Pioli: la Fiorentina dopo il ko contro il Frosinone riflette sul destino dell'allenatore, che a fine stagione dovrebbe lasciare per far spazio a Di Francesco, come raccontato da Calciomercato.it.

Questo il comunicato diramato dalla società toscana: "A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l’impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell’ultima parte dell’anno sportivo. Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione".