INTER INFORTUNIO BROZOVIC / Durante il primo tempo di Inter-Atalanta, Luciano Spalletti è stato costretto a giocarsi la sua prima sostituzione: dentro Nainggolan al posto dell'infortunato Brozovic.

Per il croato è arrivato il comunicato della società nerazzurra: "Per Marcelo Brozovic, sostituito nel primo tempo, distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Per il centrocampista croato esami clinici nei prossimi giorni". Tempi di recupero quindi ancora da stabilire per il centrocampista: qualcosa di più se ne saprà dopo gli accertamenti diagnostici.