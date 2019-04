NAPOLI GENOA VERDI / Ancora uno stop per Simone Verdi: l'attaccante del Napoli non sarà a disposizione per la gara con il Genoa per un affaticamento muscolare.

Lo ha annunciato la stessa società partenopea parlando di scelta precauzionale in vista della gara di Europa League contro l'. Per Verdi si tratta dell'ennesimo infortunio stagionale: l'ex Bologna ha collezionato 18 presenze complessive in stagione, saltando numerose partite per problemi fisici. Ora un nuovo stop proprio alla vigilia della sfida contro i Gunners, crocevia stagionale per i partenopei.