CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE GIUNTOLI / AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Ecco le dichiarazioni di Insigne: "Se si legge bene l'intervista non ho mai detto che a giugno voglio andare via da Napoli e mi sono soffermato sul fatto che la gente pensa che io mi sono affidato a Raiola per andare via. E' stato riportato male il mio pensiero e questo mi dispiace. Ho sempre detto che a Napoli sto benissimo, ci sta che i tifosi da me si aspettino qualcosina in più ma io ho sempre dato il massimo e finché sarò qui continuerò a farlo - le parole di Insigne a 'Sky' -. Per il fatto che mi brucia il secondo posto, abbiamo la Juventus che da anni fa cose straordinarie, ma siamo l'unica squadra a metterli sembra in difficoltà e questo è un orgoglio mio e di tutta la squadra.

Sono state riportate frasi sbagliate, ci sono rimasto un po' male ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo due partite fondamentali che possono cambiarci la stagione. Contratto? Non c'è fretta, non c'è clausola. Sono state riportate male le mie parole, ma io sono qua, sono concentrato sul Napoli e andiamo avanti insieme".

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Lorenzo Insigne al 'Corriere dello Sport', nell'intervista pubblicata ieri mattina e che ha scatenato il caso sul futuro dell'attaccante del Napoli. Da 'Sky Sport' si apprende che il giocatore e il ds partenopeo Giuntoli interverranno ai microfoni dell'emittente poco prima della gara con il Genoa di stasera per rilasciare ulteriori dichiarazioni e chiarire la situazione.

