Inter-Atalanta, San Siro insorge: cori contro Balotelli

INTER ATALANTA BALOTELLI / C'erano dubbi sulla reazione dei tifosi, a San Siro, alla presenza di Icardi in campo in Inter-Atalanta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Fischi ma anche qualche applauso per lui, la tifoseria nerazzurra invece ha fatto fronte compatto contro il grande ex Mario. L'attaccante oggi al Marsiglia è presente allo stadio ed è stato inquadrato dal maxischermo. Fischi e cori insultanti ben percepibili per Super Mario, 'accolto' con epiteti non certo affettuosi ('Balotelli figlio di p...a' e simili).