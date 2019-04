Inter-Atalanta, l'accoglienza per Icardi: indifferenza, poi fischi

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER ICARDI FISCHI / È il giorno del ritorno a San Siro per, che dopo esser sceso in campo con una grande prestazione contro il Genoa oggi affronta l'Atalanta da titolare in una sfida fondamentale per la corsa Champions . Non sarà un pomeriggio semplice per l'argentino: il Meazza l'ha accolto prima con indifferenza, durante il riscaldamento, mentre al momento della lettura delle formazione i fischi dei tifosi sono stati sonori. Tifoseria spaccata, in ogni caso: in vari punti dello stadio sono apparsi anche piccoli striscioni di sostegno all'ormai ex capitano.