Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI /in campo a San Siro con l'in un match molto importante, ma l'ad nerazzurro, ai microfoni di 'Sky Sport', prova a stemperare la tensione, anche per il caso: "Corsa Champions? Siamo ancora in fase interlocutoria, ancora 24 punti a disposizione con tante insidie da qui alla fine - ha dichiarato - Icardi? Oggi è un giocatore dell'Inter e deve giocare nel migliore dei modi. Fermiamoci a questo e valutiamo il presente, per il futuro c'è tempo. Ha 26 anni, il futuro è dalla sua ma è un uomo che deve crescere. Io da dirigente ho fatto errori che non rifarei, l'esperienza è una componente fondamentale anche per un giocatore. Ha delle grande qualità che deve mettere al servizio della squadra. I tifosi? Non mi aspetto nessuna reazione, credo sappiano che prima viene la maglia e il raggiungimento di un obiettivo importante".