INTER ATALANTA ICARDI / Mauro Icardi nuovamente titolare a San Siro: l'attaccante argentino è stato scelto da Spalletti per giocare dal primo minuto in Inter-Atalanta.

All'ingresso in campo della squadra padrona di casa, il pubblico presente sugli spalti - la Curva Nord era ancora quasi totalmente vuota - non ha lasciato trapelare alcun tipo di reazione nei confronti dell'ex capitano. Accoglienza nella norma per la formazione interista senza nessun riferimento a quanto accaduto nelle scorse settimane. Si attende ora il fischio d'inizio e la gara di Icardi per capire se lo stadio riserverà un trattamento particolare al numero 9 o continuerà l'indifferenza.