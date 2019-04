PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-EMPOLI/ Partita decisamente bella e divertente quella della Dacia Arena, che vede l'Udinese rimontare per ben due volte lo svantaggio e piegare un buon Empoli. Migliore in campo per distacco de Paul, che con una doppietta trascina i suoi compagni mettendo spesso in difficoltà la retroguardia di Andreazzoli. Molto bene Okaka e Lasagna, che premiano la decisione di schierare le due punte da parte di Tudor. Male Maietta e Veseli in difesa per i toscani.

UDINESE

Musso 7 - Non ha colpe sui due gol subiti. Ma a metà ripresa miracola con una respinta di piede su una conclusione di Antonelli a botta sicura.

Opoku 5,5 - Preso in controtempo nell'azione del vantaggio firmata da Caputo, si riprende però col prosieguo della gara mettendo anche buone toppe nella ripresa.

Troost-Ekong 5 - Preso nel mezzo nell'azione del vantaggio toscano, per il resto fatica un po' quando viene puntato.

Samir 6,5 - Soffre ma non sfigura in fase difensiva. Si porta avanti soprattutto nella ripresa, e Fofana si divora uno dei suoi suggerimenti.

Stryger Larsen 6 - Fa il suo, senza strafare ma anche senza soffrire troppo.

Fofana 5,5 - Suo l'ottimo velo per de Paul nell'1-1 firmato proprio da quest'ultimo. Sempre prezioso nel dare manforte alle azioni offensive, ma nel secondo tempo si divora un'occasione colossale su servizio di Samir. Dall'89' Sandro s.v.

Mandragora 7 - Dà molta sostanza a centrocampo, piazzandosi praticamente a ridosso della difesa nei secondi 45' per arginare il tutto per tutto tentato dall'Empoli. Ma è soprattutto match winner con il gol al volo trovato sulla ribattuta della barriera dopo il calcio di punizione battutto dal solito de Paul.

Zeegelaar 4,5 - Soffre parecchio, soprattutto nel contenere gli attacchi ospiti. Ciliegina sulla torta il meritato doppio giallo che decreta l'inferiorità numerica dei friulani per gran parte della ripresa.

de Paul 8 - L'anima, la qualità tecnica dell'Udinese. Sigla una doppietta ed è il migliore in campo. Il primo gol è da cineteca, perchè trova l'angolo più lontano della porta avversaria calciando dal limite dell'area senza lasciare scampo a Provedel. Raddoppia su rigore procurato da Lasagna e fino a quando ne ha mette sempre in difficoltà la difesa dellìEmpoli accentrandosi e tentando la conclusione.

Lasagna 6,5 - Procura il calcio di rigore realizzato successivamente da de Paul, ma risulta prezioso in ogni azione offensiva dell'Udinese, compiendo buoni movimenti e dettando i passaggi. Dall'82' Pussetto s.v.

Okaka 6,5 - Determinante sul centro destra, anche grazie alla sua forza fisica con cui mette sempre in difficoltà Veseli. Serve a de Paul il pallone dell'1-1 ed esce fra gli applausi della Dacia Arena. Dal 65' De Maio 6 - Contribuisce a mantenere il prezioso vantaggio con buoni interventi.

All. Tudor 6,5 - Grande merito dei suoi ragazzi è certamente quello di non demordere nonostante lo svantaggio incassato due volte. La squadra in contropiede è letale, trascinata da uno straordinario de Paul. Indovinata la formazione iniziale con le due punte davanti all'argentino, che risultano preziose nell'economia delle manovre offensive. Qualcosa da rivedere in difesa però resta.

EMPOLI

Dragowski 6 - L'unica incertezza è sul terzo e ultimo gol incassato da Mandragora.

La distanza è parecchia e la sensazione è che su quel pallone avrebbe potuto fare di meglio.

Maietta 5 - Quando viene puntato va in difficoltà, inoltre concede all'Udinese il rigore realizzato poi da de Paul per fallo commesso su Lasagna. Solare. Dal 72' Mchedlidze 5 - Andreazzoli punta su di lui per riagguantare il match, ma non riesce ad entrare in partita incidendo poco.

Silvestre 5,5 - Soffre anche lui la velocità degli attaccanti friulani e un de Paul immarcabile. Ma è il meno peggio della retroguardia toscana.

Veseli 5 - Soffre tantissimo la fisicità di Okaka, che spesso parte dalla sua fascia per poi accentrarsi. Non è un caso che dall'uscita dell'attaccante bianconero riesca a respirare un po'.

Bennacer 6 - Corre molto a centrocampo, abbassandosi spesso per giocare un buon numero di palloni. E' autore di una buona prova nel complesso.

Di Lorenzo 5,5 - de Paul è davvero difficile da contenere e nonostante 'l'avversario non disdegna qualche sortita offensiva. Ma perde lucidità col passare dei minuti.

Junior Traore 6 - Non ha paura di gettarsi in avanti per dare sostegno alla manovra, mettendo anche pressione alla difesa friulana. Zeeglaar viene espulso per un fallo commesso su di lui a centrocampo. Dall'81' Ucan s.v.

Krunic 7 - Suo il bel gol del momentaneo 2-2. Firma anche l'assist per la prima marcatura dei toscani per merito di Caputo. Sulla trequarti è una spina nel fianco costante.

Pajac 5,5 - Fatica a contenere la spinta dei giocatori bianconeri a centrocampo. Recupera pochi palloni e viene anche ammonito. Dal 46' Antonelli 5,5 - Gode di una colossale occasione a pochi minuti dal suo ingresso, ma Musso compie un miracolo deviando in corner. Ma è l'unico spunto degno di nota.

Farias 6,5 - Partecipa bene all'azione del raddoppio servendo un ottimo assist per Krunic. Nel secondo tempo tenta a più riprese la soluzione personale ma con poca fortuna.

Caputo 6,5 - Bravo a concretizzare lo schema su meraviglioso schema da calcio piazzato firmando il vantaggio. I difensori avversari però riescono a prendergli le misure col trascorrere dei minuti.

All. Andreazzoli 5,5 - Cominca benissimo il suo Empoli, capace di mettere spesso in difficolà la difesa dell'Udinese. Ma le cose dietro girano poco e la retroguardia diventa proprio il tallone d'Achille di questa squadra. I cambi ci sono ma non riescono a raddrizzare le sorti del match.

Arbitro: Orsato 6 - Dirige bene, con sicurezza in ogni decisione nonostante quelle calde siano poche. Espelle per doppio giallo Zeeglaar, ma i cartellini ci stanno tutti.

TABELLINO

Udinese-Empoli 3-2

Udinese (3-4-1-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (dall'89' Sandro), Mandragora, Zeegelaar; de Paul; Lasagna (dall'82' Pussetto), Okaka (dal 65' De Maio). A disp.: Wilmot, ter Avest, Badu, Micin, D'Alessandro, Ingelsson, Teodorczyk, Nicolas, Perisan. All. Tudor.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta (dal 72' Mchedlidze), Silvestre, Veseli; Bennacer, Di Lorenzo, Junior Traore (dall'81' Ucan), Krunic, Pajac (dal 46' Antonelli); Farias, Caputo. A disp.: Nikolaou, Rasmussen, Pasqual, Capezzi, Brighi, Perucchini, Provedel. All. Andreazzoli.

Marcatori: 11' Caputo (E), 14' de Paul (U), 24' Krunic (E), 41' de Paul (U) (rig.), 45' Mandragora (U)

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. di Schio)

Ammoniti: 10' Samir (U), 18' Pajac (E), 39' Maietta (E), 44' Silvestre (E), 58' Zeegelaar (U), 87' Mandragora (U), 91' Caputo (E)

Espulsi: 63' Zeegelaar (U)

