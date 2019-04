Premier League, Everton-Arsenal 1-0: 'distrazione' Napoli per i 'Gunners'

PREMIER LEAGUE EVERTON ARSENAL / Arsenal distratto nella 33a giornata di Premier League. Nel match odierno giocato in casa dell'Everton, i ragazzi di Emery, complice anche il turnover in vista del match di Europa League contro il Napoli, hanno disputato una prova opaca. I padroni di casa sono andati in rete al 10' con Jagielka e hanno dovuto soltanto gestire il vantaggio.

Con questa sconfitta, l'Arsenal mette a rischio il suo quarto posto, mentre l'Everon rinsalda la sua posizione a metà classifica.

Everton-Arsenal 1-0: 10' Jagielka (E)

Classifica Premier League: Liverpool 82, Manchester City 80, Tottenham 64, Arsenal 63, Chelsea 63, Manchester United 61, Wolverhampton 47, Leicester 47, Everton 46, Watford 46, West Ham 42, Crystal Palace 39, Bournemouth 38, Burnley 36, Newcastle 35, Brighton 33, Southampton 33, Cardiff City 28, Fulham 17, Huddersfield Town 14

