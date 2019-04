CAGLIARI SPAL UDINESE EMPOLI /Conclusi i match di Serie A in programma alle 15: spettacolo alla Dacia Arena, con l'Udinese che la spunta sull'Empoli con un incredibile 3-2 fondamentale per le sue speranze di permanenza in massima serie. Ben cinque reti nel primo tempo: botta risposta Caputo-De Paul nel primo quarto d'ora, Krunic porta di nuovo avanti i toscani ma ancora De Paul, su rigore, e poi Mandragora ribaltano il risultato prima dell'intervallo.

Nella ripresa, friulani in dieci durante l'ultima mezz'ora per l'espulsione di

Vince anche il Cagliari, che batte la SPAL e si allontana in maniera quasi definitva dalla zona retrocessione, ipotecando la salvezza: Antenucci, su rigore convalidato col VAR, risponde alla rete in apertura di Faragò, ma Pavoletti, ovviamente di testa, riporta in vantaggio gli isolani nella ripresa. Poco dopo, alla punta viene annullato un altro gol per carica su Viviano. Gli uomini di Semplici restano a +4 sulla zona retrocessione.

CLASSIFICA:

Juventus* 84 punti; Napoli 63; Inter 56; Milan* 52; Atalanta e Roma* 51; Torino* 49; Lazio** 48; Sampdoria* 45; Fiorentina 39*; Cagliari* 36; Sassuolo 35; Parma* 34; Genoa 33; Spal*, Udinese 32; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 23*; Chievo 11.



* una partita in più

