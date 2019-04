CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN LEWANDOWSKI CHELSEA / Il futuro di Gonzalo Higuain al Chelsea è sempre a rischio: anche Maurizio Sarri in conferenza ha parlato di una situazione complicata visto il blocco del mercato, il destino incerto del tecnico di Figline e soprattutto il rendimento del 'Pipita' decisamente sotto le aspettative.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ecco allora che la squadra londinese si sta guardando intorno alla ricerca di un attaccante di livello internazionale: la speranza di, infatti, è che arrivi la sospensione del blocco di mercato imposto dalla Fifa in modo da poter impostare una campagna acquisti importante, partendo proprio dall'attacco. Come riporta il 'Mirror' il nome che circola con più insistenza per il Chelsea è quello di Robertdel: un affare reso difficile anche per l'età del calciatore (i Blues difficilmente acquistano calciatori over 30 e comunque non offrono contratti pluriennali).