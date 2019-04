AJAX JUVENTUS DE JONG / Conto alla rovescia in casa Juventus per l'andata dei quarti di finale di Champions League mercoledì ad Amsterdam contro l'Ajax. Dall'Olanda giungono notizie non positive per i Lancieri.

Frankieha infatti accusato un colpo alla caviglia in occasione del match di campionato con il. Ai microfoni di 'Fox Sports', il centrocampista ha spiegato: "Ho un po' di dolore alla caviglia, ma penso che non sia nulla di particolarmente grave. Spero di riuscire a recuperare e di esserci con la Juve".