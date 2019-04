Calciomercato Napoli, sfida alla Juventus per il colpo dal Genoa

CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS GENOA KOUAME / Reduce dalla sconfitta in casa dell'Empoli, stasera il Napoli affronterà al 'San Paolo' il Genoa di Prandelli, voglioso di riscattare il roboante 0-4 contro l'Inter. Se dal punto di vista della classifica il match non sembra poter offrire grandi spunti, qualche riposta invece è attesa in chiave calciomercato. Tra i titolari rossoblu dovrebbe figurare anche Christian Kouame, attaccante classe 1997 valutato circa 25 milioni di euro.

Una sua buona prova al 'San Paolo' farebbe infatti aumentare le probabilità di un nuovo tentativo di acquisto da parte di De Laurentiis. Tuttavia, su Kouame da tempo c'è anche la Juventus. Non è escluso, quindi, che la prossima estate possa aprirsi un'asta al rialzo per il jolly offensivo.

