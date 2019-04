Fiorentina-Frosinone, Pioli: "Fischi meritati. Una cosa mi preoccupa..."

FIORENTINA FROSINONE PIOLI / Momento difficile in casa Fiorentina: Stefano Pioli, tecnico viola sempre più in bilico, ha commentato la sconfitta con il Frosinone (0-1) in conferenza stampa.

DELUSIONE - "Sono deluso, ma non mi sento tradito.

I ragazzi non volevano giocare una partita così al di sotto delle loro possibilità, forse non ho colto dei segnali che c'erano ed abbiamo sciupato una buona occasione per tornare a fare punti".

SQUADRA - "Spenti? Sì e mi preoccupa: la squadra mi era sempre sembrata motivatissima, ma è colpa nostra e siamo responsabili di questa brutta gara. I fischi sono meritati: ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa di più. Abbiamo sbagliato tutti".

