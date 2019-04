PAGELLE TABELLINO CAGLIARI SPAL / Scatto verso la salvezza per il Cagliari di Maran, che supera 2-1 la Spal grazie ai gol di Faragò e del solito Pavoletti di testa. In mezzo la rete di Antenucci su calcio di rigore. Ecco i voti del match.

CAGLIARI

Cragno 6 - Ha un gran riflesso su Paloschi nel primo tempo, ma è spiazzato da Antenucci sul successivo rigore. Sempre sicuro e attento.

Cacciatore 6 - Accompagna la manovra offensiva con grande costanza facendosi trovare sempre pronto sull'out di destra.

Ceppitelli 5,5 - Si riscatta parzialmente dopo il fallo di mano che ha causato il calcio di rigore in favore della Spal con un secondo tempo senza sbavature. Suo il colpo di testa che termina sulla traversa e porta al gol di Pavoletti.

Romagna 6,5 - Sempre ben piazzato e impeccabile in chiusura. Ottima prestazione per il centrale classe 1997.

Pellegrini 6,5 - Offre un'ottima spinta sulla fascia sinistra e crea diverse situazioni pericolose con la sua grande corsa. Altra prestazione convincente per il terzino di proprietà della Roma.

Faragò 6,5 - Anticipa i difensori della Spal sulla respinta di Viviano e fa subito 1-0 in avvio. Gara di grande sostanza in mezzo al campo.

Cigarini 6,5 - È il metronomo del centrocampo rossoblu. Sua la punizione che porta al nuovo vantaggio dei padroni di casa. Dal 74' Bradaric 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza in mezzo al campo.

Ionita 6 - È sempre nel vivo del gioco e spesso pericoloso in zona d'attacco. Nella ripresa colpisce anche una sfortunata traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dall'87' Padoin s.v.

Barella 6,5 - Sempre attivo e pericoloso tra le linee avversarie. Propozia l'1-0 dei suoi con un gran destro da fuori.

Joao Pedro 6 - È il meno incisivo dei suoi in attacco, ma comunque prezioso nella gestione della palla. Dal 78' Birsa 5,5 - Sciupa una grande occasione capitatagli sul sinistro e all'interno dell'area di rigore.

Pavoletti 7 - Firma il gol vittoria con la specialità della casa, il colpo di testa, regalando tre pesantissimi punti alla squadra rossoblu.

All. Maran 6,5 - Tre punti d'oro più che meritati per la squadra rossoblu, che compie un importante passo avanti in chiave salvezza.

SPAL

Viviano 6 - Non impeccabile nella respinta che porta al momentaneo 1-0 del Cagliari. Si riscatta però nella ripresa con un grande intervento su Barella.

Non può nulla sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Pavoletti.

Bonifazi 5 - Si fa anticipare da Faragò in occasione dell'1-0 dei rossoblu ed è piuttosto morbido in marcatura. Gara da dimenticare.

Vicari 5 - Anche lui viene anticipato da Faragò sul primo gol dei padroni di casa. Gara di grande sofferenza per il centrale biancazzurro.

Felipe 5,5 - È il migliore del suo reparto arretrato nonostante qualche sbavatura ed errore di troppo.

Dickmann 5 - Rischia in un paio di occasioni in fase di disimpegno e non è mai incisivo sull'out di destra. Fa rimpiangere Lazzari. Dal 71' Petagna 5,5 - Ha pochi palloni giocabili nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Missiroli 5 - Sua la palla persa in occasione del gol firmato da Faragò. È in una giornata no e sbaglia una grande quantità di palloni.

Schiattarella 5,5 - Lotta e si sacrifica in mezzo al campo, soffrendo però la costante pressione dei centrocampisti avversari. Dall'82' Valoti s.v.

Kurtic 5 - Mai in partita e realmente pericoloso dalle parti di Cragno. Oggetto misterioso. Dal 62' Costa 5,5 - Non riesce ad incidere nei 30 minuti in cui è chiamato in causa.

Fares 5,5 - È come al solito puntuale sull'out di sinistra, ma meno incisivo rispetto alle ultime uscite. Sottotono.

Antenucci 6 - Trasforma con freddezza il calcio di rigore del momentaneo 1-1. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Paloschi 5,5 - È ben controllato dai centrali rossoblu e non riesce ad impensierire Cragno.

All. Semplici 5,5 - Vistoso calo nella ripresa e grave battuta d'arresto dopo le tre vittorie consecutive.

Arbitro: Banti 6 - Nessun dubbio sul calcio di rigore assegnato alla Spal dopo l'on field review: netto il fallo di mano di Ceppitelli. Qualche dubbio, invece, sul gol annullato al Cagliari nel finale per un fallo ai danni di Viviano.

TABELLINO

CAGLIARI-SPAL 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini (74' Bradaric), Ionita (87' Padoin); Barella; Joao Pedro (78' Birsa), Pavoletti. All. Maran

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Dickmann (71' Petagna), Missiroli, Schiattarella (82' Valoti), Kurtic (62' Costa), Fares; Antenucci, Paloschi. All. Semplici

Arbitro: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Marcatori: 3' Faragò (C), 18' rig. Antenucci (S), 60' Pavoletti (C)

Ammoniti: 18' Ceppitelli (C), 25' Dickmann (S), 31' Cigarini (C), 56' Felipe (S), 59' Fares (S), 68' Pavoletti (C), 90'+1 Cacciatore (C)

Espulsi: -

