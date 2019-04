VIDEO SERIE A BOLOGNA CHIEVO GOL HIGHLIGHTS / Bologna-Chievo chiude la 31/a giornata di Serie A. Contro tra ultima e terzultima che vale uan fetta di salvezza soprattutto per i padroni di casa che devono riscattare l'ultimo passo falso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I felsinei vanno a caccia di punti pesantissimi per rimanere aggrappati alla speranza di una permanenza in massima serie. Lontanissimo invece il Chievo ormai con un piede in Serie B. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Bologna-Chievo.