CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS SFORZA / Tra i calciatori più seguiti del torneo Sudamericano Sub 17, c'è Juan Sebastian Sforza, regista e capitano dell'Argentina che secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbe già stato visionato da osservatori di Juventus e Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore, che ha firmato recentemente il primo contratto da professionista col potrebbe quindi finire in Italia . Intanto continua ad incantare con la maglia della propria nazionale come confermato dal gol decisivo messo a segno nell'ultima sfida del Sub 17 contro i pari età dell'Uruguay. Sforza si sta dunque mettendo in luce per la gioia dello stesso club argentino che si frega le mani pensando alla valutazione del giovane centrocampista destinata inevitabilmente a crescere, di pari passo all'interesse dei maggiori club europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI