SUPER CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS / Quarto appuntamento di Calciomercato.it nella redazione del quotidiano spagnolo AS: oggi incontriamo il corrispondente internazionale Joaquin Maroto, che ha assistito in prima persona alla riunione ECA durante la sosta e ci parla della nuova possibile versione della Champions League a partire dal 2024.

Joaquin, la SuperChampions si farà?

"Nel 2024 avremo una rivoluzione, ma alla fine non credo che le gare si giocheranno nel weekend, almeno è ciò che ha garantito Agnelli, presidente dell'ECA. La Premier non accetterebbe questa soluzione, preferisce mantenere le sue giornate nel fine settimana.

Mancano ancora quattro anni, però, vedremo cosa può cambiare, tutto è possibile. La mia opinione è che la rivoluzione riguarderà il formato: ci saranno 32 squadre, divise in due divisioni da 16, con due gruppi da otto".

E per la Champions di quest'anno chi vedi tra i favoriti?

"Non è un caso che la Juventus sia arrivata tante volte negli ultimi anni in fondo alla competizione, perdendo due finali con Barcellona e Real Madrid. Ora è cambiato qualcosa, però: nella Vecchia Signora gioca Cristiano, che ti garantisce 10-12 reti e queste valgono spesso la finale. Credo che il club di Torino arriverà in fondo soprattutto per il portoghese, ma non solo per lui: è una squadra solida, con esperienza e tradizione, e può essere la sua stagione".

