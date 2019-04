JUVENTUS RONALDO EMRE CAN / Archiviata presto la vittoria di ieri contro il Milan, la Juventus è prontamente tornata in campo in vista della sfida di Champions contro l'Ajax. Scarico per i giocatori maggiormente sollecitati ieri sera, campo (lavoro fisico e tecnico con la palla) per il resto del gruppo come evidenziato da un breve comunicato apparso sul sito bianconero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ancheha partecipato alla seduta e si è allenato in parte con il resto della truppa di Allegri: il recupero in vista dell'appare semprpiù probabile. Caso a parte invece per, uscito per una distorsione alla caviglia nel big match di ieri: il tedesco verrà valutato meglio domani in vista di un recupero che appare complicato per la gara di Champions.