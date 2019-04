CALCIOMERCATO MILAN POCHETTINO / Tifosi del Milan divisi sul futuro della panchina rossonera.

Oggi dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni clamorose, che vedrebbero il club milanista pronto ad offrire un budget sul mercato di 180 milioni per convincere Pochettino a prendere l'eredità di Gattuso. Sul sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter, però, regna l'equilibrio: solo il 51% dei votanti vorrebbe l'attuale allenatore del Tottenham a San Siro, mentre il 49% continuerebbe con Gattuso in caso di qualificazione in Champions.