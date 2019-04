PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA FROSINONE VOTI/ Il Frosinone espugna l'Artemio Franchi grazie alla rete quasi allo scadere di Daniel Ciofani, sempre più eroe della caccia alla salvezza dei ciociari. La Fiorentina ci prova ma lo fa in maniera disordinata e priva di qualità. Unica nota positiva: Federico Chiesa. Il figlio d'arte è il migliore dei suoi e sfiora almeno in un paio di occasioni la rete.

FIORENTINA

Lafont 6 - Si fa trovare attento sulla conclusione di Beghetto che poteva diventare pericolosa.

Laurini 5,5 - Gara attenta e con poche sbavature del difensore laterale ex Empoli. In attacco però, è inesistente.

Milenkovic 5,5 - Bene in copertura ma decisamente goffo in proiezione offensiva. La sua rovesciata è troppo lenta e non può impensierire Sportiello. Aspetta troppo ad entrare su Pinamonti in occasione del gol del Frosinone.

Pezzella 6,5 - Gioca da capitano e lo fa sempre con grande personalità e carattere.

Biraghi 6,5 - Uno stantuffo sull'out di sinistra, soprattutto nel primo tempo dove, dalla sua zona, arrivano le giocate più interessanti.

Veretout 6 - Gara di ordinaria amminstrazione del francese.

Gerson 5 - Partita decisamente sottotono del centrocampista brasiliano, soprattutto dopo l'exploit dell'Olimpico contro la sua Roma. Dal 58' Simeone 5,5 - Anche lui è confuso e non porta gli effetti sperati con il suo ingresso in campo.

Benassi 6 - Non delude l'ex Inter che però viene sostituito ai fini di un gioco più offensivo adottato da Pioli. Dal 58' Dabo 4,5 - Entra e sbaglia quasi tutto. Mossa sbagliata da parte di Pioli.

Chiesa 6,5 - Il migliore dei suoi. Nonostante la buona difesa di Capuano è il più pericoloso: un colpo di testa vicinissimo alla porta ed un palo con una gran conclusione a giro.

Mirallas 5 - Pochi spunti tra l'altro disordinati.

Muriel 5 - Qualche giocata di pregevole fattura nel primo tempo e poco altro. Ci si aspetta molto di più dal talento colombiano. Dal 79' Vlahovic S.V.

All. Pioli 5 - Il cambio di modulo in proiezione offensiva è la trappola ordita da Baroni. Dabo, il suo 12esimo uomo, lo tradisce.

FROSINONE

Sportiello 6 - Poche preoccupazioni per l'estremo difensore ex Atalanta.

Goldaniga 6,5 - Grande lavoro di copertura e mestiere.

Nel secondo tempo va vicinissimo al gol del vantaggio con uno stacco a pochissimi metri dalla porta difesa da Alban Lafont.

Salamon 5,5 - Ad inizio partita rischia il Flash in stile Donnarumma contro Muriel. Si riscatta parzialmente nei minuti successivi.

Capuano 6,5 - Gioca con grande attenzione contro Chiesa al rientro. Il giallo rimediato è però frutto di un probabile errore del direttore di gara.

Paganini 6,5 - Benissimo sia in attacco che in difesa. Nella ripresa potrebbe essere più lucido nelle scelte offensive.

Sammarco 5,5 - Molto compassato ma, in compenso, limita i palloni persi in mezzo al campo. Dal 46' Maiello 6 - Porta più dinamicità nella manovra dei ciociari.

Valzania 6,5 - Grinta e personalità. Gli manca un qualcosina in più nella qualità delle gestione del pallone. Dall'80' Zampano S.V.

Chibsah 5,5 - Solito lavoro di interdizione sporcato però da qualche svarione di troppo nel primo stop.

Beghetto 6,5 - Si rende protagonista di una delle chance più pericolose per il Frosinone. Sempre continuo nell'arco del match.

Pinamonti 6,5 - Nel primo tempo lo si vede di più. Nei secondi 45 minuti Pezzella aumenta i giri e lo contiene bene. Bellissimo l'assist per Daniel Ciofani.

Trotta 5,5 - Tanto sacrificio ma poca pericolosità offensiva e anche qualche appoggio sbagliato di troppo. Dal 68' Ciofani 7 - Lancia i contropiedi della squadra allenata da Baroni: esperienza e fisico. Nel finale, il tiro ad incrociare è una perla che fa sognare i suoi tifosi.

All. Baroni 7 - Gara tatticamente perfetta dell'ex Benevento che anticipa tutte le mosse e resiste nonostante l'infortunio di Salamon.

ARBITRO: Chiffi 6 - Unico neo della sua prestazione: il cartellino giallo rifilato a Capuano, decisamente eccessivo.

TABELLINO

Fiorentina-Frosinone 0-1

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi (Dal 58' Dabo), Veretout, Gerson (Dal 58' Simeone); Mirallas, Muriel (Dal 79' Vlahovic), Chiesa. All. Pioli

Frosinone(3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco (Dal 46' Maiello), Valzania (Dall'80' Zampano), Chibsah, Beghetto; Pinamonti, Trotta (Dal 68' Ciofani). All. Baroni

Arbitro: Chiffi (Padova).

Marcatori: 84' Ciofani (FR)

Ammoniti: 41' Beghetto (FR), 59' Paganini (FR), 71' Capuano (FR), 90' Goldaniga (FR), Dabo (FI)

Espulsi:

