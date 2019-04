CALCIOMERCATO INTER ROMA MOURINHO / Il futuro di José Mourinho è ancora tutto da scrivere. Il tecnico lusitano è senza una panchina dallo scorso 18 dicembre, quando fu esonerato dal Manchester United. Al momento l'opzione più credibile per il destino di Mou è un ritorno in Italia dove in particolar modo i tifosi dell'Inter sognano il grande ritorno. In tal senso arrivano notizie molto interessanti dalla Francia dove nel corso della trasmissione sportiva domenicale di TF1 'Téléfoot', viene fatto il punto della situazione.

Stando a quanto rivelato il tecnico portoghese sarebbe costantemente in contatto in particolare con due società di Serie A, ovvero la Roma e ovviamente l'Inter. Per quanto riguarda la pista nerazzurra i francesi confermano che Beppepreferirebbe portare a San Siro, Antonio Conte, mentre Mourinho sarebbe in cima alla lista dei desideri della proprietà di Suning.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In casa Roma invece Pallotta avrebbe già iniziato a prendere informazioni su di lui per farne eventualmente il faro del progetto capitolino. Meno calde ad oggi Bayern Monaco e Olympique Lione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui