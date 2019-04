CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO BARCELLONA / Dalla Spagna e non solo, nei giorni scorsi sono rimbalzate voci su un addio di Coutinho al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato, appena un anno e mezzo dopo l'arrivo dal Liverpool. Si è parlato persino di un possibile interessamento della Juventus per il calciatore, per il quale nell'eventualità sarebbe un ritorno in Serie A.

Nella presunta trattativa si era ipotizzato anche uno scambio con Paulo Dybala che quest'anno non ha reso come da aspettative. A smontare qualunque caso ci ha pensato però lo stesso Coutinho che parlando al 'Sunday Mirror' ha chiarito che non pensa di lasciare prossimamente la Catalogna: "La mia testa è a Barcellona, non è nei miei piani tornare in Premier League. Questa è la mia seconda stagione nel Barcellona, ho vinto già dei trofei, ma voglio di più".