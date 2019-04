CALCIOMERCATO NAPOLI VALVERDE ANCELOTTI / Nei giorni scorsi il nome del giovane Federico Valverde, centrocampista uruguaiano del Real Madrid, è stato accostato con forza al Napoli per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe 1998 ieri ha offerto un'altra prova di personalità nella vittoria dei 'blancos' e in mixed zone ha commentato anche l'interessamento da parte degli azzurri e di Ancelotti: "E’ molto bello che un allenatore di tanta classe e tanta esperienza come lui mi voglia. Ora però sono un giocatore del Real Madrid e darò tutto per questa società. Dobbiamo continuare a difendere questo scudetto che abbiamo in petto, portarlo più in alto possibile". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI