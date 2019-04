CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS PEPE / Dopo la grande stagione dello scorso anno in cui è stato protagonista per la salvezza del Lilla, quest'anno Nicolas Pepe sta riconfermando quanto di buono fatto, guidando i 'Mastini' alla qualificazione in Champions League. Pepe, ala franco-ivoriana classe 1995, ha attirato su di sè l'interesse dei principali club europei. Dal Paris Saint-Germain al Bayern Monaco, passando per Arsenal e Manchester City.

Per il Lilla sarà difficilissimo trattenere l'estroso attaccante, e proprio dall'Italia sarebbe arrivata una super offerta per il giocatore. 'L'Equipe' parla di una proposta da 70 milioni di euro, una cifra vicina a quello che è la richiesta del club transalpino (80 milioni). Il quotididano francese però non svela il nome del club che ha formulato l'offerta, ma potrebbe essere uno tra Juventus e Milan. I bianconeri da tempo monitorano i progressi del giovane attaccante, mentre i rossoneri sono stati recentemente accostati al giocatore, ma occhio anche al Napoli. Più difficile possa trattarsi della Roma, che avrebbe potuto acquistarlo la scorsa stagione.

