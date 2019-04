DIRETTA NAPOLI GENOA FORMAZIONI / Con la mente già proiettata a Londra dove giovedì ci sarà l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal, il Napoli cercherà comunque di non perdere contro il Genoa per evitare di far festeggiare alla Juventus l'ottavo scudetto consecutivo con sette turni di anticipo. Senza Insigne, che scalpita per la trasferta inglese, Ancelotti vuole comunque riscattare il passo falso contro l'Empoli.

Il, dal canto suo, non è in vena di fare sconti visto che la classifica non giustifica ancora tranquillità assoluta nella corsa salvezza. Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Veloso, Sturaro, Bessa; Pandev, Kouame. All. Prandelli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84 punti; Napoli 64; Inter 57; Milan, Atalanta 52; Roma 51; Torino, Lazio* 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Cagliari 36; Sassuolo 36; Parma, Genoa 34; Spal, Udinese* 32; Empoli 28; Bologna* 27; Frosinone 23; Chievo* 11

* una partita in meno

