DIRETTA LAZIO SASSUOLO FORMAZIONI / Dopo il passo falso contro la Spal e la vittoria della Roma in casa della Sampdoria, la Lazio ha l'obbligo di vincere e di ritrovare il miglior Immobile in casa contro il Sassuolo, tornato prepotentemente alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Chievo. Una sfida importante per i biancocelesti che arriva a sei giorni dello scontro diretto contro il Milan, in programma sabato 13 aprile.

Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli, Sensi, Duncan, Rogerio; Boga, Matri. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 84 punti; Napoli 63; Inter 56; Milan* 52; Atalanta e Roma* 51; Torino* 49; Lazio** 48; Sampdoria* 45; Fiorentina 39*; Cagliari* 36; Sassuolo 35; Parma* 34; Genoa 33; Spal, Udinese* 32; Empoli* 28; Bologna 27; Frosinone 23*; Chievo 11.

* una partita in più

** una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui