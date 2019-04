CALCIOMERCATO INTER MILAN LIVERPOOL DEPAY / Dopo il flop al Manchester United, in queste stagioni in Francia Memphis Depay sembra essere rinato. Il giocatore del Lione è finito nel mirino di tanti club europei, viste le ottime prestazioni con i transalpini. In Italia è un vero e proprio derby tra Inter e Milan, che da tempo seguono l'ex Psv Eindhoven e sognano di portarlo a Milano. Un'operazione però complessa, visto il prezzo elevato (64 milioni di euro) e vista anche la grande concorrenza.

Sul giocatore olandese ci sono infatti tanti club inglesi. Lui sogna il Manchester City, che si è detto interessato, ma ora spunta anche la pista Liverpool. Come riporta il 'Mirror', i 'Reds' seguono con attenzione il giocatore e starebbero pensando a lui soprattutto in caso di addio di Sadio Mane. Il senegalese piace al Real Madrid. Il Liverpool non vuole cederlo, ma se il giocatore dovesse forzare la mano per lasciare l'Inghilterra e raggiungere la Spagna, allora Depay sarebbe il prescelto per sostituirlo.

