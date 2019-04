CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO NDOMBELE / Non solo Ramsey. Oltre al gallese, primo rinforzo della prossima stagione arrivato dall'Arsenal a parametro zero, la Juventus cerca un secondo colpo a centrocampo.

In questo caso non si tratterà di un affare low cost ma di un grande investimento economico e i nomi sul tavolo, al momento sono due: Nicolòe Tanguy

Come infatti riporta 'Tuttosport' sembra sempre più profilarsi una sfida tra il giovane talento della Roma e il francese del Lione. Per il transalpino Paratici sta tenendo i contatti più vivi che mai, ma deve fare attenzione alla forte concorrenza dalla Premier League e soprattutto deve fare i conti con le richieste del presidente Aulas. L'azzurro è invece uno dei punti fermi dei giallorossi, che sono al lavoro per il rinnovo. Senza conquista alla Champions League potrebbe però essere più complesso riuscire a trattenerlo.

