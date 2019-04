CALCIOMERCATO MILAN POCHETTINO / Il Milan si spinge oltre per Pochettino. Stando sempre al 'Mirror', per convincere il tecnico a lasciare il Tottenham - in settimana l'argentino ha già aperto a un addio - il club rossonero sarebbe pronto a garantirgli un mega budget per il prossimo calciomercato.

Si parla di ben 300 milioni di sterline, circa 280 milioni di euro. Ovvero una cifra che permetterebbe a Leonardo di costruire una squadra competitiva anche per il titolo. L'ostacolo maggiore resta comunque il contratto di Pochettino (stimato dall'ad Gazidis) col, 12 milioni a stagione, senza contare che gli 'Spurs' non lo libererebbero certo a cuor leggero.