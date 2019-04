CHAMPIONS AJAX JUVENTUS RONALDO / Archiviata la vittoria col Milan, con l'ottavo Scudetto consecutivo che potrebbe arrivare addirittura stasera qualora il Napoli perdesse in casa contro il Genoa, ora in casa Juventus son tutti concentrati sulla sfida con l'Ajax di mercoledì sera valevole per l'andata dei quarti di Champions. La domanda che continuano a farsi i tifosi è sostanzialmente questa: Cristiano Ronaldo sarà della partita? Secondo 'Tuttosport' il fuoriclasse portoghese freme per essere in campo alla 'Johan Cruijff Arena'.

Il lavoro di recupero dall'infortunio rimediato in Nazionale è andato alla grande e quindi il suo impiego fin dal primo minuto appare sempre più probabile. "Speriamo di averlo in campo", ha ammesso Allegri dopo il successo sul Milan . In caso di rientro di CR7, il tecnico bianconero - che potrebbe invece essere costretto a fare a meno di Emre Can, uscito malconcio ieri - sfiderebbe i 'Lancieri' con il classico tridente composto, oltre che dall'ex Real, da