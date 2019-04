CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Hazard al Real Madrid, ci siamo. Secondo 'The Sun' Florentino Perez è sul punto di aggiudarci il fuoriclasse belga. L'accordo col Chelsea, ormai di fatto raggiunto, prevede un esborso economico di 210 milioni di sterline, circa 180 milioni di euro.

In scadenza nel, aspetto che ha in sostanza 'obbligato'- alle prese pure col blocco del mercato per le prossime due sessioni - a disfarsi del 28enne, chiesto a gran voce, e presto accontentato, da Zinedine. Hazard, al quale le 'Merengues' garantiranno un mega-contratto (si parla di ben 15 milioni a stagione), lascerà i 'Blues' dopo sette stagioni in cui ha contribuito in maniera decisiva alla conquista di ben cinque titoli, soprattutto di due