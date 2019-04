SAMPDORIA ROMA GIAMPAOLO / Al termine di Sampdoria-Roma, sfida vinta dai giallorossi grazie al gol di De Rossi, Marco Giampaolo è intervenuto a 'Sky Sport' per commentare la sconfitta.

Il tecnico dei liguri si è reso protagonista di un siparietto con il giornalista Angelo Mangiante in relazione all'episodio del gol dei capitolini, propiziato da: "Non c'entra nulla Schick, mi interessa valutare questi episodi perché mi dà fastidio perdere una partita per queste cose qui. Tu la vuoi addolcire la pillola (a Mangiante, ndr). Io prendo atto della sconfitta".

