SAMPDORIA ROMA GIAMPAOLO / E' un Giampaolo che rimarca alcuni episodi arbitrali quello che si presenta ai microfoni di 'Sky' dopo Sampdoria-Roma: "La squadra ha fatto bene, probabilmente ci è mancata la giocata finale.

Credo che la Samp abbia fatto meglio rispetto alla Roma: la differenza l'ha fatta l'esperienza diche in occasione del gol di Andersen non guarda la palla e cerca di ostacolarlo, poi cade giù. Sul gol della Roma Vieira subisce una spinta da parte di Schick ma non ha la stessa esperienza e non è caduto a terra. Il risultato di questa sera è determinato da questi episodi, dall'esperienza. Mi dà fastidio perdere una partita per queste cose qui".

