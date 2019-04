Liga, Barcellona-Atletico Madrid 2-0: Suarez-Messi, uno-due da scudetto!

LIGA BARCELLONA ATLETICO MADRID / Non basta un coraggioso Atletico Madrid, in dieci uomini per oltre un'ora vista l'espulsione di Diego Costa, per fermare il Barcellona: nello scontro diretto i blaugrana si impongono nei minuti finali per 2-0 con le reti di Suarez e Messi. Un successo che porta la formazione di Valverde a 11 punti di vantaggio sui Colchoneros con nove giornate ancora da disputare: la Liga sembra ormai diretta in Catalogna e la serata di questa sera certifica il dominio Barça.

Al 30' arriva la svolta del match con il rosso a Diego Costa ma l'Atletico Madrid non molla la resa: la difesa di Simeone regge botta fino a cinque minuti dal termine poi arriva l'uno-dueche decide match e campionato.

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 2-0: 85' Suarez, 87' Messi

CLASSIFICA: Barcellona 73, Atletico Madrid 62, Real Madrid 60, Getafe 47, Valencia e Siviglia 46, Alaves 45, Athletic 43, Real Sociedad e Betis 40, Eibar e Leganes 39, Espanyol 38, Girona 34, Levante 32, Valladolid e Villarreal 30, Celta 29, Rayo Vallecano 27, Huesca 23.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui