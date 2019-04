SAMPDORIA ROMA RANIERI / La Roma è tornata a vincere e lo ha fatto superando la Sampdoria grazie a Daniele De Rossi. A parlare della vittoria ci ha pensato il tecnico Claudio Ranieri ai microfoni di 'Dazn':

SULLA PARTITA - "Questa è una mentalità che deve avere ogni squadra. Sappiamo che la Samp gioca a pochi tocchi ed è difficile pressarla. Devo dire che i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. L'idea era quella di venire a vincere. Al 95' stavamo per prendere gol. Ho chiesto di andare velocemente in verticale".

SULL'INGRESSO DI DZEKO - "Mi è sembrato giusto lasciare Schick insieme a lui.

Avrei potuto anche metterci Zaniolo".

SU KLUIVERT - "Anche Pellegrini aveva fatto un'ottima partita. Kluivert fa degli errorri ma fa anche buone cose".

SU DE ROSSI - "Daniele è l'anima della squadra. Si gasa e gasa gli altri. Lui è un condottiero ed è importante per la Roma".

SUL LAVORO DEI CALCIATORI IN CAMPO - "A me piacciono gli esterni che si allargano in possesso e che vengono a chiudere in fase di non possesso. La Samp è brava a mettere la palla centrale. Un elogio va agli esterni e ai centrocampisti centrali. Anche i quattro difensori sono stati bravissimi".

SU ZANIOLO - "Lui è bravo e sono tranquillo quando ha la palla. Deve migliorare. Lui è umile ed ascolta".

