JUVENTUS MILAN RUGANI / Vittoria di rimonta per la Juventus contro il Milan e scudetto ormai dietro l'angolo per i bianconeri. A fine partita in zona mista è intervenuto Daniele Rugani: "Non siamo partiti al meglio anche per merito del Milan, però può capitare una partita del genere contro una squadra che ha qualità. Siamo stati bravi a mentenere la gara sui binari giusti, sapevamo che nel secondo tempo potevamo ribaltarla. L'obiettivo in campionato è vicino, ma queste partite sono importanti anche per preparare la Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ti danno morale e condizione, vincere aiuta a vincere. Non si può staccare la spina e riattaccarla per la Champions. Dà morale e condizione, andiamo ad Amsterdam con un altro spirito. Dobbiamo continuare così. L'? Sono giovani, coraggiosi e veloci, non hanno nulla da perdere. Finora hanno sorpreso eliminando anche il: li studieremo al meglio, non dobbiamo sottovalutarli e fare una partita solida. Rinnovo? Oltre all'aspetto personale sono contento per la vittoria e i tre punti. Juve-Milan è sempre una partita di cartello: vincerla ti dà un'ulteriore carica per il prosieguo della stagione".