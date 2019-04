JUVENTUS MILAN ALLEGRI / Juventus ormai ad un passo dall'ottavo scudetto consecutivo. Massimiliano Allegri ha analizzato il match vinto in rimonta contro il Milan in zona mista: "Non è stata una questione di approccio, ma di caratteristiche e di giocatori in campo. In tanti giocavano per la prima volta insieme e poi abbiamo affrontato un ottimo Milan. Dybala? Tutti sperano di giocare 90 minuti, ma io devo fare delle scelte per il bene della Juve. Non so se giocherà ad Amsterdam: ci sono ancora quattro giorni per decidere la formazione. Emre Can? E' da valutare per Amsterdam, vedremo in questi giorni. Kean? Il merito è tutto suo, non sono io bravo a fare gol.

Lui è abile a smarcarsi e segnare".

Allegri parlando in conferenza stampa ha poi aggiunto: "Ho aspettato a togliere Dybala, è stato merito suo se abbiamo pareggiato grazie a quella giocata. Cancelo doveva giocare, poi ha avuto un risentimento ieri nella rifinitura e ho preferito non rischiarlo. Però era in panchina e nel caso avrebbe potuto giocare. Ronaldo sta meglio, ci sono buone possibilità nel vederlo in campo mercoledì contro l'Ajax. Ci sono ancora quattro giorni e le cose non possono che migliorare. Stasera abbiamo recuperato Khedira, è un giocatore di spessore internazionale. Festa domani? Non guarderò nessuna partita, devo vedere 'Flash' con mio figlio"

