ROMA INFORTUNIO KARSDORP / Non c'è pace per la Roma e per Karsdorp.

Il terzino olandese, in campo dal primo minuto nella sfida contro la, è stato costretto a chiedere il cambio al 51' a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il calciatore si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio. Nei prossimi giorni sarà valutata l'entità del problema.

