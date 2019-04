CALCIOMERCATO INTER ARSENAL EMERY OZIL / L'Inter è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Tra i diversi nomi accostati alla maglia nerazzurra c'è anche quello di Mesut Ozil. Dopo un periodo non brillantissimo con l'Arsenal, il tedesco è tornato in grande forma.

A testimoniarlo sono state anche le parole del proprio allenatore, nella conferenza stampa della vigilia della gara contro l': "Mesut sta lavorando e giocando molto bene. Sono felice di averlo. Nella squadra c'è una bella atmosfera: ogni giocatore ci aiuta e tutti vanno nella giusta direzione, Mesut compreso". Il trequartista potrebbe quindi anche rimanere con i Gunners. Molto dipenderà dall'entità delle offerte che arriveranno in estate.

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui