JUVENTUS MILAN REINA / C'è delusione nel parole di Pepe Reina dopo il ko dello 'Stadium' contro la Juventus. Il portiere del Milan punta il dito contro Fabbri per il mancato rigore nel primo tempo con protagonista Alex Sandro: "Quando esci da questo stadio esci sconfitto sotto tutti i livelli. Negli episodi 50 e 50 poche volte vieni premiato - le parole di Reina in zona mista - Bisogna verificare tutti i criteri, ma per me il rigore resta netto.

Lo avrebbero dato anche i giocatori della Juve… Quando si va a vedere il VAR, 9 volte su 10 gli arbitri cambiano decisione. E poi c'era un altro episodio, quello di Mandzukic su Romagnoli, che ci ha penalizzato e in cui cui la situazione poteva essere rivista al VAR. Sul vantaggio dovevamo avere più personalità e non gestirla. E' un peccato, c'è l'amaro in bocca, però siamo stati all'altezza. Giocando così vinceremo tante partite da qui alla fine. C'è voglia di riscatto, abbiamo perso tre delle ultime quattro gare: la prossima partita sarà come una finale".