CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI TOTTI / La Roma e Daniele De Rossi dovranno presto sedersi a un tavolo per discutere il futuro. Il capitano giallorosso, per il quale è stato anche ipotizzato un futuro da allenatore, vedrà scadere il suo contratto con la società a giugno ma non è detto che voglia continuare a giocare. Molto dipenderà dalle sue sensazioni fisiche.

Alcune piste lo vedrebbero negli States in MLS. A provare a fare chiarezza sul futuro del centrocampista ci ha pensato Francescoa 'Dazn': "Come vedo De Rossi allenatore? Incaponirsi con qualche compagno non sarebbe la cosa migliore se fosse allenatore. Da romano e romanista ha un qualcosa in più: conosciamo il suo carisma. Serve alla Roma: ci piace vederlo così".

