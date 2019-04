PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA ROMA VOTI/ La Roma riparte e lo fa grazie al suo capitano Daniele De Rossi, bravo a siglare una rete da rapinatore d'area che vale tre punti fondamentali in ottica Champions. La Sampdoria però non delude e fa la partita andando più volte vicina alla rete soprattutto con Quagliarella e Defrel.

SAMPDORIA

Audero 6 - Difficile fare meglio in occasione del gol di De Rossi.

Sala 5,5 - Come il suo collega sull'altra fascia Murru, spinge poco e male ma copre bene difensivamente.

Tonelli 5,5 - Qualche buon anticipo ma gioca in maniera troppo frettolosa in fase di prima impostazione.

Andersen 5,5 - Un po' troppo lento nello scivolamento difensivo.

Murru 6 - Meno bene rispetto al solito in fase offensiva ma decisamente efficace quando c'è da coprire.

Vieira 6,5 - Si sta facendo sempre più spazio nelle gerarchie di Marco Giampaolo: fisico e qualità nell'impostazione. Dall'89' Sau S.V.

Praet 6,5 - Senza acuti nella prima frazione di gioco. Nella ripresa cresce e trova delle tracce interessanti.

Linetty 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione del centrocampista polacco della Sampdoria. Dal 58' Jantko 5 - Entra e rovina l'ordine messo in campo dal suo predecessore.

Saponara 5 - Parte benissimo con un assist al bacio, cala vistosamente nei minuti successivi. Dal 58' Gabbiadini 5 - Distratto sul gol della Roma nel quale lascia in posizione regolare De Rossi, autore della rete dello 0-1. Nel finale sciupa un'occasione davvero interessante.

Defrel 6 - Sfiora la rete nella prima frazione di gioco con una conclusione pericolosissima ma poi combina poco altro.

Quagliarella 6,5 - Tiene alta la squadra con diversi appoggi di livello. Ad inizio partita va vicino al gol con una conclusione di pregevolissima fattura. Nel finale non riesce ad arrivare sul pallone che varrebbe il pari.

All. Giampaolo 5,5 - La sconfitta nasce da un episodio ma la sua squadra c'è e fa ben sperare per il finale di stagione nonostante le due sconfitte consecutive.

Unico neo: la scelta di Jankto al posto di Linetty.

ROMA

Mirante 6,5 - Grandissima parata nel primo tempo sul tiro insidiosissimo di Defrel.

Karsdorp 6,5 - Buon primo tempo del terzino olandese che si propone con efficacia in proiezione offensiva. Peccato per l'infortunio nella ripresa. Dal 51' Jesus 6 - Si limita a difendere con risultati sufficienti.

Manolas 6,5 - Lotta contro un Quagliarella ispirato e più volte fa la cosa giusta.

Fazio 7 - Il comandante è tornato. Troneggia in area di rigore e limita gli errori in appoggio al minimo.

Kolarov 6 - Meglio rispetto alla sfida con la Fiorentina ma ancora troppo poco concentrato difensivamente.

Cristante 6 - Primo tempo di alto livello, nella ripresa sbaglia qualche apertura e cerca troppe volte il tiro.

De Rossi 7 - Il cuore della Roma. Il capitano giallorosso segna una rete fondamentale per la lotta Champions della squadra capitolina.

Zaniolo 6 - Tanta spinta e progressioni, ma idee un po' confuse negli ultimi 16 metri.

Pellegrini 6 - Qualche spunto, soprattutto nella prima frazione di gioco, poi si spegne. Dal 66' Dzeko 6,5 - Il suo ingresso in campo sposta l'attenzione su di lui aprendo gli spazi per i giallorossi.

Kluivert 5,5 - Prova la conclusione in un paio di occasioni ma ha spazio e potrebbe fare qualcosa in più. Dal 72' El Shaarawy 5,5 - Non riesce a giocare palloni interessanti.

Schick 5,5 - Il primo tempo è negativo. Nella ripresa si riscatta parzialmente ma non è da sufficienza.

All. Ranieri 6,5 - Si affida al suo pretoriano in maglia numero 16 e strappa tre punti di vitale importanza.

ARBITRO: Mazzoleni 6,5 - Dirige la sfida in maniera diligente e attenta usando sempre lo stesso metro di giudizio. Sembra corretta la decisione sulla giocata finale di Quagliarella.

TABELLINO

Sampdoria-Roma 0-1

Sampdoria(4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Vieira (Dall'89' Sau), Praet, Linetty (Dal 58' Jankto); Saponara (Dal 58' Gabbiadini); Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

Roma(4-4-2): Mirante; Karsdorp (Dal 51' Juan Jesus), Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Pellegrini (Dal 66' Dzeko), Zaniolo, Kluivert (Dal 72' El Shaarawy); Schick. All. Ranieri

Arbitro: Mazzoleni (Bergamo)

Marcatori: 77' De Rossi (R)

Ammoniti: 38' Saponara (S), 41' Schick (R), 43' Kolarov (R), 88' Gabbiadini (S)

Espulsi:

