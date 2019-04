CALCIOMERCATO ROMA TOTTI ZANIOLO / Il futuro di Zaniolo è uno dei tempi più caldi in casa Roma. Il gioiellino ex Inter è seguito da numerosi top club, pronti a fare follie per portarlo tra le loro fila. La Roma, dal canto suo, non sembra intenzionata a venderlo.

È questo infatti ciò che ha dichiarato, ai microfoni di 'Dazn', nel prepartita di Sampdoria-Roma: "Si parla un po' troppo di lui in questo momento. Ha un contratto lungo con la Roma: cercheremo di rispettarlo. Non bisogna pensare ai singoli. È fondamentale pensare al gruppo".

